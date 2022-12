Nederlander (26) neergeschoten en uit auto gehaald vlak bij Antwerpse Grote Markt: politie onderzoekt link met incident aan nachtclub Ikon

ANTWERPEN Bestuurder onder invloed rijdt voetganger aan en slaat op de vlucht

Op de parking aan evenementenlocatie Waagnatie is in de nacht van vrijdag op zaterdag een voetganger aangereden. De voetganger raakte gelukkig slechts lichtgewond maar de bestuurder van de wagen koos wel het hazenpad. Hij werd iets verderop onderschept door de politie. Hij ontkende alle betrokkenheid en was zichtbaar onder invloed.

