Nazivlaggen doen reizigers vreemd opkijken: “Even geschrokken toen ik door het station liep”

Antwerpen Verhuis Antwerpse politie naar Post X start in mei 2023

De Antwerpse lokale politie begint in mei 2023 met de verhuis naar het nieuwe mastergebouw op Post X nabij het station van Berchem. Die zal in fases verlopen. In het nieuwe politiegebouw zullen 2.000 van de in totaal 3.000 werknemers tewerkgesteld worden.

24 mei