Nauwelijks incidenten in Antwerpen na Kroatië-Marokko, wel wat vuurwerk en bommetjes: “Er heerste vooral een positieve sfeer”

De politie van Antwerpen was voorbereid op eventuele onrusten, zeker na de vorige wedstrijden van het Marokkaanse elftal. Na de wedstrijd werd er op de Turnhoutsebaan redelijk wat vuurwerk in de lucht geschoten. Het ene al wat onschuldiger als het andere. Toen net voorbij het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Kerkstraat een groepje jongeren aanhouden vuurwerkbommen afstak, kwam toch drie interventiewagens van de politie ter plaatse. De agenten, met schild en helm, kwamen even uit de wagen maar uiteindelijk bleef het rustig en stapten ze ook weer in. Daarna klonken er hier en daar nog wel wat knallen. Het verkeer ondervond echter geen hinder en kon gewoon blijven doorrijden.

Drie bestuurlijke aanhoudingen

De politie van Antwerpen is tevreden dat het rustig is gebleven. “Pas een poosje na het einde van de wedstrijd kwamen jongeren op de Turnhoutsebaan en Sint-Bernardsesteenweg toch op straat”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen.” Maar in véél minder grote mate dan bij de voorgaande wedstrijden. Er werden hier en daar vuurwerk en klappers afgestoken. Aan de Turnhoutsebaan schoten ze in de richting van de huizen en de ramen.”

Op het Kiel moest de politie wel even ingrijpen. “Aan de Sint-Bernardsesteenweg was er rond 18.20 uur ter hoogte van de Waarlooshofstraat een kleine uiteendrijving van een groepje jongeren die op een gevaarlijke manier met vuurwerk omging”, zegt Bruyns. “Aan de Turnhoutsebaan zijn drie jongeren die vuurwerk gebruikten bestuurlijk gearresteerd. Een van hen was minderjarig. Aan de Sint-Bernardsesteenweg heeft de politie iets voor 19 uur een omsluiting gedaan van een groepje van een twintigtal jongeren ter hoogte van en in een bakkerij. Vanuit dat groepje vertrokken geregeld vuurpijlen en klappers in de richting van onder meer de politie. Sommigen liepen de zaak daarna in. Iedereen is gecontroleerd. Eén minderjarige is thuis door de politie afgezet nadat bij hem vuurwerk was gevonden. Al bij al is het heel rustig gebleven, heerste er een positieve sfeer en zijn er verder geen noemenswaardige incidenten geweest.”