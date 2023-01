Natuurverenigingen vechten vergunning Oosterweel-Scheldetunnel aan

Antwerpen Aziatische hype verovert Antwerpen: Gong Cha, wereldlei­der in bubbelthee, opent eerste zaak aan Schoen­markt

Op zaterdagochtend staat een meterslange rij aan te schuiven voor de opening van de nieuwe Gong Cha in Antwerpen. Na twee nieuwe zaken in Brussel en Bergen, opende de Taiwanese bubbeltheeketen zijn eerste Vlaamse winkel aan de Schoenmarkt. Daarmee is de bubbeltheetrend niet meer weg te denken in Antwerpen. “Vroeger lustte ik het niet, maar nu ben ik verslaafd.”

21 januari