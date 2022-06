Natuurpunt trekt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen bouw van Maritieme Campus: “Wij geven de strijd niet op”

AntwerpenNatuurpunt trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van de Maritieme Campus op de voormalige BP-site in Hoboken. De Antwerpse rederij CMB kreeg in mei dit jaar een vergunning voor de bouw van de Maritieme Campus, nadat de stad en de provincie het licht op groen zetten. Natuurpunt laat het er niet bij en blijft verder strijden tegen het project in natuurgebied de Hobokense Polder.

Maritieme spelers

De Maritieme Campus moet een doe-campus worden van 40.000 m², met plaats voor de kernactiviteiten van de grotere maritieme spelers, coworking en cocreatie, labo’s, ateliers, uitgebreide R&D-faciliteiten, onderwijsvoorzieningen en de nodige ondersteunende diensten. Rederij CMB wil er zo veel mogelijk maritieme spelers samenbrengen, zowel overheidspartijen als privé-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De R&D-hallen zullen nu al ingezet worden om bijvoorbeeld waterstofmotoren te testen en waterstofapplicaties te bouwen.

Maar de locatie, midden in het natuurgebied de Hobokense Polder, bleek een doorn in het oog. “Wij verzetten ons niet tegen de intenties van dit project, maar de locatie is wel zeer aanvechtbaar”, klonk het in het verleden al bij natuurvereniging Natuurpunt, die verschillende protestacties hield. “De geplande hoogbouw zal via licht- en lawaaihinder een zeer grote belasting betekenen voor de Hobokense polder, het erkende natuurgebied waardoor hij omgeven is.” Het Agentschap Natuur en Bos zou uiteindelijk een negatief advies aan het project geven.

Natuurvereniging Natuurpunt hield al verschillende protestacties.

Volgende stap

En toch verleende de stad Antwerpen het voorbije najaar een vergunning. Natuurpunt ging daarop in beroep bij het provinciebestuur, maar ving daar opnieuw bot. Ook de deputatie zette het licht voor het bouwproject op groen, zo maakte gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) in mei bekend. Natuurpunt vreesde voor dit scenario en zet nu een volgende stap, een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die kan de vergunning alsnog vernietigen – zoals onlangs gebeurde in het dossier rond de afvalverbrandingsoven van Isvag in Wilrijk.

“Welke prachtige plannen CMB ook heeft met zijn Maritieme Campus, wij blijven ons verzetten tegen de gekozen locatie”, klinkt het bij Natuurpunt. “Veel bedrijven en boerderijen in Vlaanderen moeten sluiten omdat er te veel stikstof wordt uitgestoten, maar de plannen voor deze campus te midden van de natuur krijgt groen licht.”

Politieke beslissing

“De provincie heeft duidelijk een politieke beslissing genomen en is vlot over alle juridische belemmeringen gestapt. Ze hield geen rekening met negatieve adviezen van ANB en VMM. Ze hield zelfs geen rekening met het even negatieve advies van haar eigen POVC. Je stelt je de vraag waarom de belastingbetaler al die instellingen moet betalen, als de politiek er toch geen rekening mee houdt. Dit betekent dat Reslea met de bouw mag beginnen.”

“Maar we geven de strijd niet op. Ons bestuur besliste aan onze raadslieden de opdracht te geven om tegen de beslissing van de deputatie een procedure tot vernietiging in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hier zitten we in een juridische omgeving waarin politieke argumenten niet mogen meespelen.”

Natuurvereniging Natuurpunt hield al verschillende protestacties.

