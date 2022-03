Naomi Izabela (18) van de Antwerpse jeugdraad is voorstander van verbod op elektronische steps voor min 16-jarigen

AntwerpenHet nieuwe verkeersreglement van de Federale en Vlaamse regering verbiedt wie jonger is dan 16 jaar om met de elektrische step op de openbare weg te rijden . Gebruikers mogen er ook niet meer mee op het trottoir rijden. Volgens Naomi Izabela van de Antwerpse jeugdraad is dat een goede zaak. “De nieuwe regels zijn goed voor de openbare veiligheid én voor de jongeren zelf”, legt ze uit.

Jongeren onder de 16 jaar mogen vanaf de zomer niet meer met e-steps, monowheels, hoverboards of segways op de openbare weg rijden. Dat vindt Naomi Izabela van de Antwerpse jeugdraad een goede keuze en een belangrijk signaal. “Rijden op een elektrische step is leuk, maar vaak worden de gevolgen ervan zwaar onderschat. De steps gaan tot 25 kilometer per uur. Dat is behoorlijk snel en kan tot gevaarlijke situaties leiden, zowel voor de jongeren zelf als voor andere weggebruikers. Hopelijk beseffen jongeren door het nieuwe verbod dat die voertuigen levensgevaarlijk kunnen zijn”, legt ze uit.

Cijfers

Dat e-steps een gevaarlijk vervoermiddel zijn wordt aangetoond in officiële cijfers. “In 2020 bijvoorbeeld zouden er in Vlaanderen meer dan 200 ongevallen zijn gebeurd met e-steps, waarbij twee mensen om het leven kwamen. Vorig jaar liep dat aantal op tot meer dan 1000 ongevallen en vier doden. Elektrische steps zie je constant in het straatbeeld, maar werden vreemd genoeg niet opgenomen in de verkeerswetgeving. Voor mij hadden de verstrengde regels dus sneller mogen komen”, aldus Izabela.

Op zeedijken of in speelstraten mogen jongeren de elektrische steps wel nog gebruiken. “Het is goed dat de e-steps niet helemaal verboden worden voor min 16-jarigen. In speelsituaties kunnen ze de voertuigen leren besturen. Dat vind ik een goed compromis naar de jongeren toe.”

Sensibilisering

Het dragen van een helm wordt niet verplicht in het nieuwe verkeersreglement. Izabela pleit daarom voor een sensibiliseringscampagne rond het dragen van een helm. “Een helm kan levens redden. De overheid zou daarom moeten inzetten op sensibilisering om jong en oud aan te zetten tot het dragen van een helm”