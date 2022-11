Naïeve bediende geeft adres collega aan drugsbende: "Nooit verwacht dat hij bedreigd zou worden”

Antwerpen Belgen maken jaarlijks 4,5 miljoen dagtrips naar Antwerpen: “Toerist besteedt gemiddeld 43 euro”

Uit onderzoek van de toeristische dienst Westtoer, dat het dagtoerisme in eigen land tussen 2021 en 2022 in kaart bracht, blijkt dat Antwerpen in die periode 4,5 miljoen dagtrips door landgenoten ontving. Dat is goed voor een omzet van 195 miljoen euro in de Antwerpse economie.

