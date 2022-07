Nachtwinkel zonder vergunning verkoopt vervallen voeding

Wilrijk Lotte Kopecky en Marianne Vos headliners op dernyrace Wilrijkse jaarmarkt

De wielerwedstrijd tijdens de jaarmarkt in Wilrijk is een klassieker. Maar het zullen niet langer de mannen zijn die rondjes rijden. Voor het eerst in ons land bekampen vrouwelijke profs elkaar in een dernykoers. Headliners zijn Lotte Kopecky en Marianne Vos.

26 juli