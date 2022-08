Nachtelijk kerkbezoek of Rubens achterna? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

ANTWERP PRIDE Antwerp Pride is véél meer dan enkel parade: ontdek hier onze tips voor een hele week jolijt

Het visitekaartje van elke pride is uiteraard de parade en dat is in Antwerpen niet anders. Toch zet Antwerp Pride voor deze jubileumeditie meer dan ooit in op een erg breed geprogrammeerd, meerdaags zomerfestival. Er valt de komende dagen dus veel meer te beleven dan enkel de kleurrijke stoet en het United Love Festival op de Zuiderkaaien dat daar op volgt. Ontdek hier acht tips voor een geslaagde Antwerp Pride 2022.

10 augustus