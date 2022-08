Nachtclub Ampere pakt last-minute nog uit met gratis editie van Ampere Open Air: “Terug naar de roots”

ANTWERPENGeen derde editie van Ampere Open Air dit jaar? Ho, maar. De gelijknamige nachtclub gaat in zee met DAKkan, oftewel het ‘hoogste festival van ’t stad’. Het derde weekend van september worden vijftig daken in de stad publiek gemaakt voor tal van culturele activiteiten en bewustmaking hoe onze platte daken onderbenut blijven. Zo ook bij nachtclub Ampere, die de spoorbanen boven Plantin en Moretuslei inpalmt voor het gratis, vijftien uur durende festival Ampere ‘FREE’ Open Air.

In september 2019 trok nachtclub Ampere voor het eerst naar de Middenvijver op Linkeroever en pakte het uit met een groots dagfestival met vijf podia en internationale grootheden in de house- en technowereld. Twee jaar later kreeg Ampere Open Air een vervolg tussen twee lockdowns heen. Een derde - grootschalige - editie zat er dit jaar niet meer in.

Lees ook PREMIUM Eens iets anders dan Werchter of Tomorrowland? Ontdek hier alle zomerfestivals in de provincie Antwerpen

“Door het wegvallen van Middenvijver als festivallocatie en enkele geschillen met de productiepartner, wat gepaard ging met een enorm verlies, maakte het voor ons onhaalbaar om het festival als voordien te organiseren”, zegt uitbater Joachim Marijnen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Joachim Marijnen van nachtclub Ampere stampt dan toch nog een versie van Ampere Open Air uit de grond dit jaar. © Tessa Kraan

Back to basics

“Maar we konden ook niet gewoon langs de zijlijn blijven toekijken”, verandert Marijnen van toon. “We besloten terug naar de basis te gaan en weer op te bouwen op de manier zoals het hoort: een gratis openluchtfestival met opkomende en gevestigde nationale en internationale namen. De economische crisis met zijn woekerprijzen slaan op ieders portefeuille en de wildgroei aan festivals is niet meer te overzien. Iedereen heeft het moeilijk, ook Ampere. Maar dat is dus geen reden om niets te doen.”

DAKkan

Dus gaat Ampere in zee met de stad Antwerpen en het DAKkan festival, dat zich op 16, 17 en 18 september voordoet op vijftig daken over heel de stad. Missie van het ‘hoogste festival van ’t stad’ is via culturele activiteiten te sensibiliseren hoe onderbenut platte daken in Antwerpen zijn. De stad telt drieduizend voetbalvelden aan onderbenut dak dat gebruikt zou kunnen worden voor vergroening, wateropvang, duurzame energie-opwekking, voedselproductie en dus culturele activiteiten.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ampere FREE Open Air doet zich voor op het basketpleintje naast de spoorwegbrug aan Plantin en Moretuslei. © Ampere

Berlijns mode-icoon

Ampere neemt zaterdag 17 september de hele dag het basketveldje naast de spoorwegbrug aan de Plantin en Moretuslei over, net naast de nachtclub zelf. Nadien gaat het feest door in Ampere tot de vroege uurtjes. “Op de affiche de Eindhovense techno-kunstenaar Albert Van Abbe en het Berlijnse mode-icoon Eline Anne, aangevuld door nationale toppers als Emily Jeanne, Border One, Nathan Boost - die helemaal live speelt - en Pirrès.

Ook Calvache, Delbaen, Veebo, Romy, Rick Baquette en de resident-deejays van Ampere spelen ten dans. Ampere FREE Open Air is zoals de naam het aangeeft volledig gratis en voorziet naast feest ook foodtrucks en een bar met natuurwijnen.

Meer info ampere-antwerp.be en antwerpen.be/dakkan. Meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.