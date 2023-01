Na zeven brandstichtingen houden bewoners ‘s nachts de wacht in woonblok: “Onze slaap halen we overdag wel in”

AntwerpenDe bewoners van het blok aan de Geuzenstraat in Antwerpen zijn geen minuut gerust meer in hun flat. Zondagnacht werd in de inkomhal vuilnis in brand gestoken. Al voor de zevende keer ging het brandalarm af, het sein voor de bewoners dat ze naar buiten moeten. Om erger te voorkomen houden ze nu zelf een oogje in het zeil. “Er wonen hier mensen met jonge kinderen.”

De brand van zondagnacht was volgens de politie de vierde in amper een maand tijd. Het brandje bleef beperkt tot rookschade en wat roetresten aan de inkomdeur aan de kant van de Volkstraat. Het gebouw met 15 appartementen is eigendom van sociale woonmaatschappij Woonhaven. Het loopt door van de Volkstraat tot in de Geuzenstraat.

Bewoners zijn sinds 24 december, de nacht van de eerste brand, niet meer gerust in hun eigen woning. Volgens hen is er al zeven keer brand gesticht in de gemeenschappelijke delen. Twee keer hebben fietsen in de inkomhal vuur gevat, enkele keren zijn vuilniszakken in brand gestoken en ook in de kelder is al vuilnis in brand gevlogen. De schade is telkens beperkt omdat de brandalarmen de bewoners tijdig alarmeren.

Een bewoner: “Elke keer weer staan wij ‘s nachts in de kou op straat, wachtend op de brandweer. Woonhaven doet zijn best om ons te beschermen. Er komt ‘s nachts enkele keren een privébewaker langs en er is een bewakingscamera in de hal gehangen. Toch was het zondagnacht weer prijs. Onder bewoners hebben wij een beurtrol afgesproken om ‘s nachts geregeld de trappenhal, de kelder en inkomhal te inspecteren. Onze slaap halen we overdag wel in. Vergeet niet dat hier mensen met jonge kinderen wonen. Eén van de bewoonsters is hoogzwanger.”

Verdachte opgepakt

De bewoners zijn overtuigd dat de brandstichter iemand van hen is. Zonder sleutel raak je niet binnen in het gebouw. Na de eerste branden is een bewoonster met psychiatrische problemen gearresteerd. De vrouw werd door het parket naar een psychiater gestuurd met vraag tot collocatie. De dokter wees die collocatie echter af en de bewoonster was na enkele dagen op vrije voeten. De andere bewoners begrijpen er niets van.

De Antwerpse politie houdt de zaak van kortbij in de gaten. Er is een onderzoek lopende en de politie bevestigt dat eerder een verdachte voor korte tijd werd gearresteerd.

Woordvoerder Willem Migom van politie: “Die verdachte woont momenteel niet meer in haar appartement in de Volkstraat/Geuzenstraat en heeft waarschijnlijk niet het brandje van zondagnacht in de inkomhal aangestoken. Wij zijn nog bezig met onder andere de camerabeelden te bekijken om ook de feiten van zondagnacht aan een verdachte te kunnen linken."

