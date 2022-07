Na zes jaar palmen ‘kathedralen van de zee’ Scheldestad weer in: “Hét hoogtepunt van de Antwerpse zomer”

The Tall Ships Races bestaan uit twee races. Een eerste race van Esbjerg in Denemarken naar Harlingen in Nederland, waarna de schepen van Harlingen doorvaren naar Antwerpen. Daarna zetten de Tall Ships weer koers naar Aalborg in Denemarken

Wie er in 1993 in Antwerpen bij was - toen spraken kranten over twee miljoen bezoekers - weet maar al te goed hoeveel indruk de Tall Ships Races (toen nog onder de naam Eurosail) maken. De imposante drie- en viermasters meerden nadien nog aan in 2001, 2004, 2006, 2010 en 2016. Die laatste editie lokte meer dan 500.000 bezoekers én zorgde voor een injectie van 6 miljoen euro in de Antwerpse economie.