Na vier jaar vergadert Antwerps stadsbestuur weer in gerestaureerd stadhuis

Berchem Videobeel­den tonen muizen bij Panos in station Antwerpen-Ber­chem: “Winkel blijft dicht tot probleem opgelost is”

Een lezer stuurde ons opvallende beelden toe van de Panoswinkel in het station van Antwerpen-Berchem. In het filmpje is te zien hoe er na sluitingstijd muizen rondlopen in de winkel. Volgens de woordvoerder van Panos gaat het niet om een plaag maar komen de muizen van buitenaf.

7 juni