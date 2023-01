Na twee jaar covid-stop gaan de ‘Driekoningen van ‘t Macadammeke’ weer de straat op: “Schrijf zeker CMB op je voordeur”

Twee jaar geleden vloeiden de tranen rijkelijk toen bekend werd dat, voor het eerst in 44 jaar, de liedjes van de Driekoningen van ‘t Macadammeke niet zouden weerklinken in de Hobokense straten. Corona stak er een stokje voor. “Niet kunnen zingen met de Driekoningen vind ik erger dan geen kerst of nieuwjaar te kunnen vieren. Echt waar”, verzuchtte de 68-jarige Hilde De Boeck destijds. “Normaal gaan we vrijdag- en zaterdagavond op pad en dan zondag overdag. Afsluiten doen we met een etentje bij mij thuis. Superplezant maar dat zit er dit jaar niet in. Weet je, je leeft daar eigenlijk het hele jaar naartoe. We komen regelmatig samen met de groep en we schrijven elk jaar een nieuw liedje. Dat is dit jaar allemaal niet kunnen doorgaan.”

Maar na twee jaar ongeduldig afwachten is het dan eindelijk weer zover. Op 6 januari gaan worden er weer tekeningen gemaakt, jeneverflessen klaargezet en boterhammen gesmeerd om de zangers niet met lege handen te hoeven ontvangen. De Drie Koningen van ‘t Macadammeke zullen weerom van deur tot deur gaan, waarbij ze iedereen zullen trakteren op een serenade met hun zelfgeschreven liedjes.

De traditie begon in 1977 toen een twaalftal gezinnen voor een korte vakantie naar Oignies-en-Thiérache trokken. Drie vrienden - Piet Vandermeeren, Dis De Clercq en Marcel Verschoren - spraken in een zotte bui af om te gaan zingen bij de verschillende bungalows. Gekleed in een ros paardendeken en met een bezemsteel en accordeon brachten ze enkele liedjes. Doe daar de nodige drank bij en het idee ontstaat om dat ook in Hoboken te gaan doen. “Zo gingen de Driekoningen voor het eerst in 1977 op pad in Hoboken op het Macadammeke. In eerste instantie enkel voor vrienden en familie maar al snel zongen ze voor elk gezin in Hoboken”, zo klinkt het bij één van hen.

Cohousing voor mensen met beperking

Op die manier gaan ze met zijn al gemakkelijk duizend huizen af op een dag. En de centen die ze ophalen zijn niet bedoeld voor de portemonnee van de zangers, maar gaan ieder jaar opnieuw integraal naar een goed doel. Ditmaal is dat het project ‘Cohousing en zorgwonen in het Cockerillhof in Hoboken’. Meer bepaald gaat het om een groot pand aan de Kapelstraat dat, zodra de werken voltooid zijn, een warm thuis en een werk- en vrijetijdsbesteding zal bieden aan negen jongvolwassenen met een beperking. De bedoeling is om hen met de gepaste begeleiding een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden.

Tot slot heeft de organisatie nog een verzoekje aan alle Hobokenaren. “Om het koningengevoel nog meer in de buurt te doen leven, zou het leuk zijn om naar analogie met een eeuwenoude traditie die ons ter ore is gekomen CMB (voor Caspar, Melchior en Balthazar) op je deur op stoep te schrijven. Zo voelen wij ons eens te meer welkom.”

