Na Singapore opent Sergio Herman restaurant in Tokio, ook nieuwe testkeuken op 't Zuid wordt ingericht

AntwerpenNa Singapore kan je binnenkort ook in Japan genieten van de kookkunsten van Sergio Herman. De chef-ondernemer opent eind dit jaar een nieuwe zaak in Tokio, als resultaat van de samenwerking met Hyatt Hotels. Ook in Antwerpen blijft hij voortwerken aan de uitbouw van de Sergio Herman Group. Zo is hij momenteel bezig met de opstart van een testkeuken op 't Zuid in Antwerpen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis donderdag.

Deze zomer maakte Sergio Herman zijn samenwerking met Hyatt Hotels al bekend. In het tweede kwartaal van 2023 zou hij zijn Aziatische debuut maken in het iconische Grand Hyatt Hotel in Singapore. Eerder deze week werd het duidelijk dat het niet bij één restaurant zou blijven. De chefkok zal dit jaar namelijk ook nog een restaurant openen in Tokio.

“De zaak bevindt zich op het gelijkvloers van het hoge Toranomon Hills Station Tower gebouw als onderdeel van The Unbound Collection by Hyatt”, klinkt het op de sociale media van de Sergio Herman Group. Naast het restaurant komt er ook een café in de wolkenkrabber. Meer details over de keuken en de exacte opening van het nieuwe restaurant zijn nog niet bekend, maar zouden later dit jaar worden gecommuniceerd.

Testkeuken

De chef-ondernemer mag dan wel zijn debuut maken in Azië, ook dichter bij huis kan je nog steeds van zijn kookkunsten proeven. Naast Le Pristine, Blueness en een vestiging van Frites Atelier in Antwerpen runt de Sergio Herman Group nog drie zaken in het Nederlandse Cadzand: Pure C, AIRrepublic en Blueness. Bovendien zou in de Verlatstraat op het Antwerpse Zuid momenteel ook een testkeuken worden ingericht. Het is nog niet duidelijk wat de precieze invulling daarvan wordt.

