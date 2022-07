Na schorsing van medewerkers UAntwerpen: wat riskeert student die beelden heeft verspreid? “Zelfs een celstraf is mogelijk”

Antwerpen Waarom kamperen Harry Sty­les-fans aan Sportpa­leis als ze tóch al mooie plaats hebben? “De harde kern van hun idool: daar willen ze deel van uitmaken”

Om het concert van Harry Styles mee te pikken, wachten jongeren úrenlang aan het Sportpaleis – sommigen overnachten er zelfs, al is dat illegaal. Nochtans zijn de paar honderd Harry-lovers die een ticket voor een staanplaats konden bemachtigen, met zo weinig dat ze verzekerd zijn van een goede plek in de muziektempel. “Je zal Harry’s zweetdruppels wel voelen druppelen, hoor.” We proberen het mysterie van de superfan te ontrafelen. “Er is een sociale code.”

7 juli