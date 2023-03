Na schietpartij in Hoboken: lang niet eerste keer dat drugsmaffia zich van adres of slachtoffer vergist

Gevels die beschoten worden met kalasjnikovs, woningen die beschadigd worden door granaten of brandbommen in geparkeerde auto’s: er lijkt maar geen einde te komen aan de drugsoorlog in Antwerpen. Dat werd deze week nog maar eens duidelijk, toen een man in Hoboken werd neergeschoten. Vaak worden dezelfde families geviseerd en de daders schuwen daarbij het geweld niet. Een vergissing is dan ook nooit ver weg, vraag dat maar aan Clemenske (90) uit Wilrijk, van wie de voordeur beschoten werd. En zij is niet de enige waar de daders zich pijnlijk vergisten.