Na razendsnelle uitverkoop geeft Simon tickets weg voor ‘het GROTE Laatste 100 dagen Feest’: “Tomorrowland-achtige toestanden”

Antwerpen “Het horen van haar hartje brengt haar dichterbij”: Berrefonds start met unieke herinne­ring aan stilgebo­ren kindjes

Gisteren stelden Berrefonds en het UZ Gent in het Koesterhuis in Antwerpen ‘Shortest Lives’ voor, een nieuwe manier om ouders van stilgeboren kindjes te ondersteunen in het verwerken van hun verlies. Shortest Lives is een audiovisuele reproductie van een hartslag die nu enkel visueel bewaard wordt voor medische doeleinden: “Het horen van haar hartje brengt haar wel heel dichtbij”, reageren de ouders van Uma.

28 januari