Na protest: dan tóch geen verbod op fietsen op Antwerpse waterbus

Antwerpen Hoe een ring rond Antwerpen stad, haven en rand vele decennia bezighield: “Begraven onder massapro­tes­ten van boeren, milieugroe­pen en rijke burgers”

In 1967 opent de Tijsmanstunnel in de Antwerpse haven: een eerste stukje van de Grote Ring (R2) die het verkeer in een wijde boog rond de stad moet leiden. Twee jaar later is de (halve) ‘Kleine Ring’ (R1) met de Kennedytunnel klaar. Die snelweg raakt snel verzadigd. De roep naar de R2 wordt luider. Tenminste, vanuit stad en haven. De periferie denkt er anders over: boeren, milieuactivisten en bemiddelde burgers vormen vanaf de jaren ’70 een front. De Grote Ring zal er nooit komen. Een duik in honderd jaar geschiedenis. Ja, zó lang al.

23 augustus