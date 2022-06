Na Panos gooit ook Carrefour Express vuilniszakken met voedsel weg

“Als de Panos dat op de Meir doet, is het een schandaal. Als de Carrefour dat doet in de armste wijk van de stad (Seefhoek/Sint-Gummarusstraat) is dat normaal?”, vraagt de bewoner zich af. Carrefour Belgium was voorlopig niet bereikbaar voor een reactie.

Eind mei leidde een foto van vuilnisbakken op de Meir die uitpuilen van het brood en de koffiekoeken van broodjeszaak Panos tot verontwaardiging op de Facebookpagina ‘Ge zijt van Antwerpen als...’. “Het is zeer triestig als je dit ziet staan met zoveel armoede door te hoge huur- en energieprijzen”, luidde een van de reacties. Of ook: “Ik heb een Marokkaanse bakker achter de hoek. En elke dag voor sluitingstijd staan er enkele dakloze of armoedige mensen aan zijn deur omdat ze weten dat hij overschot weggeeft.” Woordvoerder Nele Van Malderen (La Lorraine) liet weten dat het om beperkte hoeveelheden ging. “In al onze winkels is het overschot beperkt tot 1,5 tot 2 procent van wat er in totaal verkocht wordt. Bij een dagvers product is het nooit mogelijk om exact te voorspellen hoeveel er zal verkocht worden.”