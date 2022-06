Na moeilijke jeugd haalt Simon (26) alles uit de kast om zesdejaars avond van hun leven te bezorgen: “Omdat mijn leven zo kut was, focus ik me nu puur op geluk”

Antwerpen Familie van autisti­sche jongeman in isoleercel gaat zondag betogen: “Free Sohaib!”

De familie van de opgesloten jongeman Sohaib Ahalit gaat zondagmiddag protesteren tegen de ‘middeleeuwse toestanden’ in de gevangenis van de Begijnenstraat. Sohaib, die een mentale beperking heeft, is al drie weken opgesloten in een isoleercel nadat hij bij een incident in de Blikfabriek in Hoboken werd opgepakt.

21 juni