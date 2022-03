Na mediabedrijven slaan ook cultuurhuizen de handen in elkaar voor Oekraïne 12-12

“Een actie voor iedereen die in oorlog leeft, te maken heeft met bezetting of onderdrukking in alle vormen", klinkt het collectief. “Voor de gelegenheid wordt het maandelijkse Strip- en Boekenplein van de Permekebib omgedoopt tot ‘NO WAR!’. Een initiatief om iedereen samen te brengen en om mensen die in of met oorlog leven, een hart onder de riem te steken. Om ze te laten zien dat we met ze meeleven. Dat we tegen oorlog zijn en tegen discriminatie, in alle vormen, over heel de wereld.”