Na jarenlange leegstand: afgetakelde Catershoeve in Merksem krijgt (eindelijk) nieuwe bestemming

Geen tampon of maandver­band bij? Geen nood: UAntwerpen verdeelt voortaan gratis menstrua­tie­pro­duc­ten

Niet iedereen die menstrueert heeft altijd een tampon, maandverband of menstruatiecup op zak – soms uit vergetelheid, soms uit geldgebrek, en soms komen regels gewoon onverwacht. Na een geslaagd pilootproject heeft de Universiteit Antwerpen daarom beslist om, als eerste unief in Vlaanderen, gratis maandverband en tampons structureel te verdelen in álle dames- en genderneutrale toiletten.