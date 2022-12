Na cyberaanval: stad Antwerpen herstelt enkele digitale diensten

REPORTAGE. Op stap in Antwerpen, waar de tijd plots lijkt stil te staan na de cyberaan­val: “Een ticketje moet je weer aan het loket kopen”

“Mannekes, dat is hier terug zoals in den ouwen tijd!” Antwerpenaars die naar een museum of het stadsloket willen, doen dat weer met pen en papier, cash geld en afspraken in eigen persoon. Niet iedereen is rouwig om de cyberaanval: “Plezant om nu geholpen te worden door ménsen.” Maar geduld blijkt wel een schone deugd. Op stap door Antwerpen ‘under cyber attack’.

13 december