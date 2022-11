Na cultuur voert ook sociale sector actie tijdens Antwerpse gemeenteraad: “De crèche mailde om mijn kind zoveel mogelijk thuis te houden”

ANTWERPENNet zoals de gemeenteraad van oktober wordt ook die van november voorafgegaan door protesten. De actievoerende cultuurstudenten krijgen deze keer gezelschap van het sociaal middenveld, want ook op het kabinet van onderwijs- en jeugdschepen Jinnih Beels (Vooruit) wordt er bespaard. “Het stadsbestuur is rechtstreeks verantwoordelijk voor meer armoede in eigen stad.”

Maandag - en bij uitbreiding dinsdag - avond zit de Antwerpse gemeenteraad samen om de nieuwe begroting goed te keuren, waarin onder andere bespaard wordt op zowel de culturele als de sociale sectoren. “Dit gaat ongetwijfeld tot ontslagen leiden in de sector”, hekelt Mathias Verleyen, coördinator van het Antwerps Platform van Sociale Middenveld Organisaties (APSMO.).

“Het is ongezien dat elke schepen zomaar op eigen houtje kan beslissen waar er bespaard wordt en waar er wel of niet geïndexeerd wordt, zonder onderling overleg. Dit gaat een gigantische impact hebben, ook op lange termijn. Doorverwijzingen en samenwerkingen tussen verschillende organisaties komen onder druk te staan. Er gaan op deze manier hoe dan ook meer mensen in armoede belanden. Het sociaal veld heeft meer middelen nodig.”

Mathias Verleyen van APSMO.

Tijdens het protest getuigt de jonge moeder Mara De Belder hoe ze bericht kreeg van de stad dat ze haar dochter tot de kerstperiode beter zo veel mogelijk thuis houdt omdat de veiligheid van haar kind niet meer gewaarborgd kan worden wegens een personeelstekort. “En dat terwijl de stad recent twee crèches gesloten heeft”, zucht Lies Michielsen van het Crisiskabinet Kinderopvang. “De stad moet meer doen voor de jeugd, want het is de toekomst van de stad. Eén begeleider op negen kinderen is gewoonweg te veel, de werkdrug is veel te hoog.”

“Rubens is dood”

De cultuursector steunt de sociale sector en doet zelf ook een woordje met onder andere zangeres Slongs en acteur Michael Pas. “Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) beschuldigt Rubens ervan nooit subsidies te hebben gekregen maar die man verdiende zijn brood wel door overheidsopdrachten, niet in het minst van deze stad”, benadrukt Pas. “Hij kan zich niet meer verdedigen, want hij is dood.”

Acteur Michael Pas.

“Maar wij kunnen ons wel verdedigen. Het woord ‘subsidie’ is besmet geraakt. Niet door onze cultuurstudenten, maar wel door havenbaronnen die miljoenen geld krijgen van de overheden om hun megalomane projecten door te voeren. Subsidies voor cultuur en zorg worden door de stad geframet als weggegooid geld en niet als een investering, zoals ze dat voor landbouw en industrie bijvoorbeeld wel doen.”

Pas brengt nog een ode aan de studenten die al anderhalve maand protesteren. “Jullie zouden ‘onbeleefd’ zijn. Ik ben daar trots op. Op beleefde kunstenaars zit niemand te wachten. Leve de onbeleefdheid!”, scandeert Pas alsof hij een aflevering van Kulderzipken besluit.

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

