Na controverse over “spuuglelijke aanbouw” is het Steen laureaat voor erfgoedprijs

Met de Onroerenderfgoedprijs wil de Vlaamse overheid bijzondere erfgoedprojecten in de kijker zetten. Dit jaar ligt de nadruk op erfgoed dat publiek toegankelijk is. Een externe jury koos uit 38 inzendingen de laureaten voor de Onroerenderfgoedprijs 2022: het Steen in Antwerpen, de Sint-Odulphuskerk in Borgloon en de Oude Stadsfeestzaal in Mechelen.