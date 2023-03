Na ‘Balls & Glory’ hoopt nu ook ‘Bokertov’ geld in te zamelen voor extra vestigingen: “Willen beroep doen op mede-investeerders”

Is crowdlending dé nieuwe manier om geld op te halen in het restaurantwezen? Als je het aan team Bokertov vraagt wel. De Antwerps-Israëlische hotspot wil op drie jaar tijd tien nieuwe vestigingen openen en doet daarvoor beroep op een Gents platform dat ondernemers en investeerders samenbrengt. “Of dat nu met 500, 5.000 of 50.000 euro is: iedereen kan ons steunen.”

Wat is crowdlending? Crowdlending is een vorm van alternatieve financiering voor projecteigenaren (ondernemers en consumenten) om bij een groep individuele investeerders start- of groeifinanciering op te halen. Een groep van individuele investeerders geeft voor een bepaalde periode een lening aan een individu/een onderneming en krijgt daarvoor jaarlijks een rendement terug.

Crowdlending lijkt wel trending in het Antwerpse horecawezen. Recent startte Balls & Glory van Wim Ballieu een campagne om een nieuw restaurant te kunnen openen. De gehaktballenketen deed daarvoor beroep op het Gentse crowdlendingsplatform WinWinner, een van de zes grote platformen die zich in ons land toeleggen op crowdlending, waarbij particulieren via een lening rechtstreeks geld verstrekken aan ondernemers. Vorig jaar haalden bedrijven in totaal 12 miljoen euro op via het platform.

‘Liefdesverhaal’

Reken daar nu ook Bokertov bij, een Tel Aviv style foodconcept waar je geniet van streetfood en cocktails. Na de start 2,5 jaar geleden, telt het nu al drie vestigingen in Antwerpen. Maar het kriebelt bij de uitbaters Lori Dardikman en Tom Sas: “Het plan is om over drie jaar tien nieuwe vestigingen te openen. Brussel en Gent zijn eerst aan de beurt. En om die twee restaurants te financieren, willen we deels een beroep doen op mede-investeerders. Eigenlijk kan iedereen die smult van ons culinaire liefdesverhaal ons steunen via WinWinner. Of dat nu met 500, 5.000 of 50.000 euro is.”

Volledig scherm Gerechten van Bokertov. © rv

Het koppel wil 150.000 euro inzamelen. Met dat bedrag kunnen we, in combinatie met de lening die we bij een financiële instelling aangaan, onze droom waarmaken. En dan kunnen binnenkort ook Brusselaars en Gentenaars genieten van de lekkerste hummus.” De campagne gaat live op donderdag 2 maart. Dat hun concept aanslaat bij de Antwerpenaars blijkt ook in de culturele kringen: Bokertov werd onlangs uitgekozen als ‘preferred cateringpartner’ van de Antwerpse Bourla Schouwburg.

