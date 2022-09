Na amper twee dagen ziet vloer KMSKA er al niet meer nieuw uit: vol zwarte strepen en vegen

Antwerpen Omstreden Antwerpse goudfa­briek naar de rechter na flyeractie Groen: “Pamflet bevat foute info”

Het zit er bovenarms op tussen de Antwerpse goudraffinaderij Value Trading en de partij Groen. De goudfabriek stapt naar de rechtbank tegen flyers die werden verspreid door de Antwerpse afdeling van Groen. In die flyers wordt opgeroepen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de nieuwe aanvraag van Value Trading voor een verlenging van zijn omgevingsvergunning. Value Trading beweert dat de documenten foutieve informatie bevatten.

25 september