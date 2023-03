Na aanslag met brandbom: De Wever laat schoonheidssalon in Wilrijk sluiten

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat schoonheidssalon Skintopia aan de Krijgslaan in Wilrijk drie maanden sluiten. De zaak werd vorige maand het doelwit van een aanslag met een brandbom. De feiten kaderen meer dan waarschijnlijk binnen een conflict in het drugsmilieu.

Aan een schoonheidssalon in de Krijgslaan gebeurde op 19 februari 2023 een aanslag met een geïmproviseerde brandbom. Er was schade aan de voorgevel en aan een raampartij aan de rechterzijde van het salon. Gelukkig waren er geen slachtoffers en was er geen schade aan het appartement boven de zaak.

De politie heeft sterke aanwijzingen dat de ontploffing gericht was tegen een werknemer van de vennootschap. “Dit omdat er eerder ook al een incidenten en ontploffingen waren tegen personen en instellingen die aan de werknemer gelieerd zijn”, zegt de woordvoerder van burgemeester De Wever. “Zo waren er al twee ontploffingen bij familie in de Koolstraat en werd er een verdacht pakket aangetroffen in de Schoenstraat in Borgerhout. Ook werd er brandbaar materiaal ontstoken aan de ouderlijke woning in Mechelen en ontplofte er een gelijkaardige brandbom aan de ingang van een ander schoonheidssalon van dezelfde vennootschap in Gent.”

Woonwijk en scholen

Volgens De Wever is de zaak een gevaar voor de openbare veiligheid. “Het schoonheidssalon is gevestigd in een woonpand, gelegen in een wijk met eengezinswoningen en appartementen. Ook ligt het salon op een route met verschillende wandellocaties, zijn er verschillende horecazaken in de buurt en enkele onderwijs- en zorginstellingen.”

De Wever zegt dat het niet uitgesloten is dat er zich in de toekomst nogmaals gelijkaardige gewelddelicten zouden voordoen. “Antwerpen wordt geregeld geconfronteerd met extreem gewelddadige incidenten waarbij woningen of handelszaken met zware wapens onder vuur worden genomen en/of waarbij er zware ontploffingsstoffen worden gebruikt”, klinkt het.

Het exploitatieverbod geldt van vrijdag 17 maart tot en met vrijdag 16 juni 2023. Daarna volgt een evaluatie.

