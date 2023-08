Muzikalschool Move staat in Fakkeltheater met verhaal over verboden liefde: “Passend thema in aanloop naar Antwerp Pride”

Opnieuw vangst van bijna een ton cocaïne in de Antwerpse haven: vijf mannen aangehou­den

Een Antwerpse onderzoeksrechter heeft vijf verdachten aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar de in- en uitvoer van cocaïne in de haven van Antwerpen. Dat bevestigt het parket. De verdachten, vijf mannen tussen de 19 en 53 jaar, werden door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen gearresteerd bij een tussenkomst in een loods in Aartselaar.