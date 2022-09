Muziek-walhalla Keymusic met vestigingen over heel Benelux twee keer failliet in drie jaar: “Zelfs Jon Bon Jovi kwam er over de vloer”

BENELUXEén van de grootste muziekwinkelketens van de Benelux - Keymusic - is voor de tweede keer in drie jaar tijd failliet gedraaid. In 2019 ging het bedrijf een eerste keer op de fles. De Nederlandse overnemer investeerde veel in de zaak - met onder andere een nieuw hoofdkwartier op het Antwerpse Eilandje - maar kon onmogelijk rekening houden met de pandemie die enkele maanden later startte. Vrijdag werd er een zoektocht gestart naar een overnemer van de Belgische vestigingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Temse. “Samen goed voor meer dan twee miljoen euro aan instrumenten.”

Op zijn hoogtepunt konden muziekliefhebbers in 26 winkels in België en Nederland snuisteren in een rijk gamma van gitaren, saxofoons, drumstellen en synthesizers tot dj-sets, speakers en triangels. In België begon het avontuur bijna dertig jaar geleden in Sint-Niklaas en kwamen in de loop der jaren artiesten over de vloer als Jan Leyers, Urbanus, Hooverphonic, Dimitri Vegas & Like Mike, Isabelle A, Nathalie Meskens, Kris Wauters en Stan Van Samang. In Nederland startte Keymusic vanuit Amsterdam met Golden Earring, Gers Pardoel, Bløf, Krezip en zelfs Bon Jovi als voornaamste klanten.

Begin jaren negentig wordt de Belgische winkel in Sint-Niklaas opgeslokt door de Nederlanders en groeit Keymusic uit één van de grootste muziekwinkelketens tot het in 2013 wordt overgenomen door grootste concurrent Feedback, maar het merk Keymusic blijft voortbestaan. Hoewel het wel in financiële problemen komt. Verschillende overnemers slagen er niet in om het hoofd boven water te houden en in 2019 draait Keymusic definitief failliet.

Herman Brood

Maar dat was buiten Jan ’t Hoen gerekend, de drummer van de legendarische Nederlandse band Wild Romance van de nog meer legendarische auteur, kunstenaar en muzikant Herman Brood. Er blijven nog drie winkels over in Nederland en drie in België, en een groot magazijn in het Waaslandse Temse. Er wordt enorm geïnvesteerd in het bedrijf, met onder andere een nieuw luxueus hoofdkwartier in Antwerpen in de oude Porsche-garage op het poepsjieke Eilandje.

Volledig scherm Het hoofdkwartier van Keymusic in Antwerpen is nog maar drie jaar oud. © Keymusic

En toen kwam de pandemie. De webwinkel draaide volle toeren omdat iedereen plots muziek begon te maken van uit zijn kot maar daarop zouden de winstmarges erg mager zijn. Bovendien zijn snuisterende muziekliefhebbers in fysieke winkels natuurlijk de ‘key’ in de muziekbusiness. In combinatie met de gemaakte investeringen, draait Keymusic nu voor een tweede keer failliet in drie jaar tijd.

Voor de Belgische vestigingen - drie winkels in Antwerpen, Brussel en Gent en een magazijn in Temse - wordt een overnemer gezocht door veilinghuis Hammertime. “We zoeken een overnemer van het handelsfonds met de vier vestigingen, de webshop, de volledige stock met onder andere alle instrumenten en het personeel”, legt Steven Teughels van het veilinghuis uit. “Het gaat over een stock die meer dan twee miljoen euro waard is. Het is dus de bedoeling dat de muziekwinkels overeind blijven. Moesten we die overnemer niet vinden, zullen we die stock liquideren via uitverkoop of online veiling.”

Volledig scherm De bekende Nederlandse auteur, poëet, kunstenaar en muzikant Herman Brood overleed in 2001. © BELGAIMAGE

