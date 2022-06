Musicalgezelschap in Fakkeltheater stopt na vijftien jaar: “Zonde dat Vlaanderen geen subsidies meer geeft voor musicals”

“Geen ruimte voor musicals”

De Vlaamse overheid klopte zichzelf vorige week nog op de borst de komende vijf jaar méér cultuursubsidies uit te delen dan de afgelopen periode. Maar Judas TheaterProducties zit daar jammer genoeg niet meer bij. “Het is erg jammer dat er in het gesubsidieerde Vlaamse kunstenveld geen ruimte voor is voor het musicalgenre”, klinkt het bij Judas. “Nochtans kregen we tussen 2013 en 2016 structurele ondersteuning en konden we in het verleden ook beroep doen op vier projectsubsidies. Desondanks een sterk dossier en algemene waardering voor ons gezelschap, konden we de commissie muziektheater niet overtuigen. De minister volgde het negatieve advies.”