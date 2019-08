Museumnacht lokt 12.000 cultuurliefhebbers

De vijftiende Museumnacht in twintig Antwerpse musea is nog succesvoller verlopen dan de voorbije jaren. Circa 12.000 mensen gingen volgens organisator Prospekta zaterdagnacht op verkenning. Meestal schommelde het aantal bezoekers de voorbije jaren rond 10.000. Concertzaal AMUZ was het fraaie decor voor een gesmaakte afterparty tot 4 uur ’s ochtends.

Vroeg naar bed: dat was er voor veel kinderen niet bij. De zoektochten en workshops voor gezinnen trokken een pak volk. Zo kon je in het Museum Plantin Moretus, waar nog tot 15 september de expo over groteske kunst loopt, ‘monsters’ maken in monoprint (zie foto). Je moest dan eerst een nieuw beeld scheppen in de natte inkt, waarna die tekening onder een eeuwenoude drukpers ging. In het Vleeshuis creëerde je muzikale gadgets, in het FoMu leerde je meer over de origami vouwkunst.