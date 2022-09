MTB-wedstrijd voor onderzoek tegen kanker levert net geen 240.000 euro op

Antwerpen Boetes voor chauffeurs die fietsers inhalen in fiets­straat

Het verkeersondersteuningsteam van de regio City trok donderdag op pad om toezicht te houden in de fietsstraten van hun regio , met name de brede omgeving van Borgerhout. In totaal werden 42 automobilisten beboet die een fietser inhaalden. Twee van hen deden dit zelfs met hun gsm in de hand.

