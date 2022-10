“Mr. Mediamarkt” was kampioen inbreken in bestelwagens bij grote winkelstraten

Antwerpen/BorgerhoutHet openbaar ministerie heeft maandag vier jaar cel gevorderd voor Ramis E.Y., die vervolgd wordt voor tientallen diefstallen uit bestelwagens die leverden in winkels aan de Meir (Antwerpen) en de Nieuwstraat (Brussel). Hij zou daar zo bedreven in zijn geweest dat hij de bijnaam ‘Mijnheer Mediamarkt’ kreeg. Samen met enkele familieleden staat hij ook terecht voor witwaspraktijken.

In de periode tussen eind 2016 en begin 2017 liepen er bij de politie tal van klachten binnen over ladingdiefstallen. Vooral bestelwagens die luxewinkels in de omgeving van de Antwerpse Meir en de Brusselse Nieuwstraat kwamen bevoorraden, werden geviseerd. De politie voerde op 23 november 2016 een observatie uit en zag Ramis E.Y. en Mohamed E.A. aan het werk. Terwijl de ene de koerier in de gaten hield, pleegde de andere de diefstal. Ze communiceerden met elkaar via oortjes.

Op 7 februari 2017 voerde de politie een huiszoeking uit bij Ramis E.Y. Er werd een deel van de buit teruggevonden, maar ook goederen die hij zelf niet gestolen had. De speurders troffen daarnaast nog luxegoederen aan en 90.570 euro cash in een verborgen ruimte van het toilet. Uit bankafschriften bleek dat zijn saldo 69.000 euro bedroeg en dat hij veel cashstortingen ontving.

Bij de huiszoeking werd ook gespecialiseerde materiaal gevonden om de bestelwagens zonder braaksporen leeg te plunderen. Zo beschikte hij over een jammer om het elektronische slot te ontgrendelen en was hij ook bedreven in het gebruik van Lockpick-sets.

“Na die tussenkomst vielen de ladingdiefstallen stil, maar uit de aangetroffen documenten en goederen bleek dat Ramis E.Y. zich ook bezighield met heling en witwassen”, stelde de procureur.

Die vaststelling leek te worden bevestigd door informatie die in dezelfde periode binnenkwam bij de politie van Brussel. Ramis E.Y. had de reputatie een netwerker te zijn die snel goederen kon verkopen. Dat had hem de bijnaam ‘Mijnheer Mediamarkt’ opgeleverd. Hij zou volgens die info al jaren bezig zijn en verschillende eigendommen bezitten. Zijn familie zou hem helpen of mee profiteren van zijn activiteiten.

Daarop werden de financiën van de familie E.Y. onder de loep genomen. Ramis E.Y. had geen enkel officieel inkomen, maar was wel betrokken bij de immobiliënfirma van zijn broer Abdelkader. Die kocht en verkocht panden en verhuurde ze ook. Hij bleek over een groot vermogen te beschikken, vooral in onroerend goed.

1,2 miljoen euro cash gestort

De panden werden evenwel niet opgenomen in de dagvaarding, hoewel er volgens de procureur wel vragen bij de financiering kunnen worden gesteld. Waar de familie E.Y. wél voor vervolgd wordt, zijn de cashstortingen op hun rekeningen. Zo werd er tussen 2000 en 2017 liefst 1.269.000 euro op de rekeningen van Abdelkader gestort. Op de rekening van Ramis E.Y. werd op dertien jaar tijd 173.245 euro gestort. Er gebeurden ook verdachte transacties tussen de onderlinge rekeningen van de familie.

Voor Ramis E.Y. werd vier jaar cel gevorderd, voor Abdelkader E.Y. drie jaar cel en voor drie andere familieleden een jaar cel. Mohamed E.A. hoorde twee jaar cel tegen zich vorderen. De procureur hield bij de vordering rekening met de verstreken tijd sinds de feiten.

De verdediging van Abdelkader E.Y. pleitte de vrijspraak. “Het openbaar ministerie kan niet aantonen dat de firma van mijn cliënt gebruikt werd om het criminele vermogen uit de ladingdiefstallen wit te wassen. De firma wordt ook niet mee vervolgd. Maar wat is dan het basismisdrijf voor het witwassen? De cashgelden zijn huurinkomsten en -waarborgen. Een legale oorsprong kan niet worden uitgesloten.” Mohamed E.A. bekende bij monde van zijn advocaat deels schuld aan de ladingdiefstallen. De andere advocaten komen woensdag aan het woord.

