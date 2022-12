Moutfabriek én 3.200 Antwerpse gezinnen halen energie uit afval Indaver: aanleg ‘Warmtenetwerk Antwerpen Noord’ officieel van start

AntwerpenIn de Antwerpse haven is de eerste buis van ‘Warmtenetwerk Antwerpen Noord’, het netwerk met restwarmte afkomstig van afvalverwerker Indaver, gelegd. De belangrijkste afnemer wordt vanaf 2024 Boortmalt, de grootste moutproducent ter wereld. Daarna zullen ook de bewoners van zo’n 3.200 sociale woningen in de wijken Luchtbal en Rozemaai van het warmtenet profiteren.

Vergelijk een warmtenet met een centraal verwarmingssysteem, maar dan voor een hele wijk of stad. Meestal wordt er restwarmte van een groot bedrijf gebruikt die anders verloren gaat. De warmte wordt aangesloten op een ondergronds buizennetwerk van waterleidingen. Die leidingen verwarmen op hun beurt gebouwen, via een warmtewisselaar.

In het noorden van Antwerpen maken Indaver (de afvalverbrander die in handen is van Katoen Natie van Fernand Huts, red.), Port of Antwerp en distributienetbedrijf Fluvius momenteel volop werk van zo’n netwerk, officieel: ‘Warmtenetwerk Antwerpen Noord’. De restwarmte is afkomstig van de draaitrommelovens van Indaver.

16 miljard biertjes

De belangrijkste klant van het warmtenet is al een tijdje bekend: het acht kilometer verder gelegen Boortmalt, met 1,3 miljard euro omzet de grootste moutproducent ter wereld. Tijdens het moutproces - Boortmalt heeft een productiecapaciteit van 470.000 ton mout per jaar, goed voor zo’n 16 miljard biertjes - zijn grote hoeveelheden warmte nodig. Die wordt nu nog geleverd door warmtekrachtkoppelingen en gasbranders. Maar vanaf 2024 tapt Boortmalt rechtstreeks warmte uit het nieuwe netwerk. Dankzij het warmtenet zal de fabriek evenveel aardgas besparen als wat 10.000 gezinnen per jaar verbruiken.

Volledig scherm Dinsdag ging de eerste buis in de grond. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer schepen van leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit), havenschepen Annick De Ridder (N-VA) en Indaver-CEO Paul De Bruycker. © Indaver

In een volgende fase wordt er door Fluvius - in opdracht van de stad Antwerpen - een residentieel warmtenet aangekoppeld. Bedoeling is dan dat sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen zo’n 3.200 woningen in de wijken Luchtbal en Rozemaai, alsook zeven scholen en verschillende openbare gebouwen, gaat aansluiten. Als het leidingnet van Warmtenetwerk Antwerpen Noord volledig is aangelegd, zal dat een jaarlijkse CO ₂ -besparing opleveren van 80.000 ton. Dat is evenveel als de uitstoot van 25.000 gezinnen.

Eerste buis in de grond

De werken aan het grootschalige warmtenet gingen van start in het najaar en zullen duren tot eind volgend jaar. Dinsdag ging de eerste buis in de grond. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer Antwerps schepen van leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit), havenschepen Annick De Ridder (N-VA) en Indaver-CEO Paul De Bruycker.

“Met het Antwerpse stadsbestuur willen we de uitstoot op ons grondgebied halveren tegen 2030. Warmtenetwerk Antwerpen Noord is daarbij van essentieel belang”, stelde Tom Meeuws. “We helpen hiermee zowel gezinnen als industriële afnemers op weg naar klimaatneutraliteit. Door de aansluiting van de sociale woningen op de Luchtbal belichaamt dit netwerk als geen ander de sociale klimaattransitie die we zo belangrijk vinden.”

Eerder raakte al bekend dat de bouw van de pijplijn tussen Indaver en Boortmalt en de werking van het warmtenet 30 miljoen euro zal kosten. Een derde daarvan betaalt de Vlaamse overheid.

