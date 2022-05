Motorrijder zwaargewond na ongeval in Kolonel Silvertopstraat

Antwerpen Acteur Walter Quartier na misbruik van dochters: “Fabre krijgt 18 maanden met uitstel en ik vier jaar effectief voor wat dronken knuffels”

Acteur Walter Quartier (68) barstte vanmiddag in tranen uit toen de rechter hem het laatste woord gaf. De Antwerpenaar, vroeger een veelgevraagd gastacteur in Vlaamse tv-series, is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling tot vier jaar effectieve celstraf voor seksueel misbruik van zijn twee dochters. “Laat dit ophouden. Ik zou mijn dochter het liefst terug in mijn hart sluiten. Ik heb al een dochter verloren.” Zijn jongste dochter pleegde zelfmoord, mogelijk als gevolg van het misbruik toen zij nog kind was.

13 mei