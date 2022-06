Motorrijder zonder rijbewijs probeert controle te ontglippen

Antwerpen Ex-deurwaar­der “Lamborghi­ni” veroor­deeld tot één jaar met uitstel voor oplichting schoonou­ders: “Hij lachte hen uit omdat ze hun geld definitief kwijt waren”

Gewezen deurwaarder Willem R. is veroordeeld tot één jaar celstraf met uitstel omdat hij zijn schoonouders heeft opgelicht voor anderhalf miljoen euro. Hij had een bloeiende praktijk als kandidaat-deurwaarder maar kwam in de problemen toen hij een villa kocht in Schilde .

17 juni