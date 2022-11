Motorrijder die illegaal trouwstoet begeleidt loopt tegen de lamp

Een anonieme motorploeg van de verkeerspolitie merkte zaterdagnamiddag een trouwstoet op die voor enige verkeershinder zorgde. Met behulp van het cameranetwerk kon de politie verschillende verkeersinbreuken vaststellen. Zo gebruikte een wagen de vier richtingaanwijzers en hield een motorrijder andere weggebruikers tegen, opdat de stoet kon voorbij rijden. Daarna reed de motorrijder over de stoep om de stoet in te halen en op een volgend kruispunt opnieuw verkeer en voetgangers tegen te houden. De politie kon de hem tegenhouden. In overleg met het parket is zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken en voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer, en de andere overtredingen, is ook nog een proces-verbaal opgesteld.

De politie heeft ook voor 1.032 euro aan openstaande boetes kunnen innen. Eén buitenlandse bestuurder kon zijn boete van 190 euro niet meteen betalen, met als gevolg dat de politie de auto in afwachting van de betaling heeft ingehouden. Er was ook een bestuurder die enkel maar een Indiaans rijbewijs kon voorleggen. Dat wordt in België niet erkend en dus reed de man zonder geldig rijbewijs. Het gevolg: onmiddellijke immobilisering van de wagen.

De verkeerspolitie onderschepte een motorfiets waarvan de bestuurder niet over een correct rijbewijs beschikte. Er was geen verzekering afgesloten voor het voertuig en dus werd ook deze wagen geconfisqueerd. Een vrachtwagen die de Waaslandtunnel was ingereden is daarvoor geverbaliseerd. Bij een grondigere controle zijn inbreuken vastgesteld op de wetgeving van de rij- en rusttijden. De vrachtwagenchauffeur betaalde de boete van 440 euro ter plaatse. Tot slot zijn 11 gsm’ende bestuurders en 4 roodrijders voor hun gevaarlijk gedrag beboet.

