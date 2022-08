Moordverdachte De Coninckplein doorbreekt stilzwijgen: “Ik was erbij”

Antwerpen Verkeers­hin­der op Noorder­laan bij Cadixwijk door ongeval

Door een ongeval tussen verschillende voertuigen is er ernstige hinder op de Noorderlaan. Het accident vond plaats in de bocht waar de Noorderlaan overgaat in de Italiëlei, in de richting van Antwerpen. Gewonden zijn er niet, maar het verkeer loopt er wel stroef.

29 augustus