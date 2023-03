Moord in het Phoenixpark in Kalmthout (1922): werd industrieel Paul Steinmann vermoord door minnaar van zijn vrouw of wist hij te veel over diamanten?

Ex-stadsdich­ter Ruth Lasters wint 73ste Arkprijs van het Vrije Woord

De Antwerpse schrijver (en leerkracht) Ruth Lasters heeft de 73ste Arkprijs van het Vrije Woord gewonnen. De symbolische prijs wordt sinds 1951 uitgereikt “om te verhinderen dat ideologische bekrompenheid de vrijheid van meningsuiting en denken zou inperken”. Lasters stapte in september op als stadsdichter van Antwerpen, nadat het stadsbestuur haar protestgedicht over stigmatisering in het onderwijs had geweigerd.