Monumentale zeilschepen, gratis Bollekes of kindertheater? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Tramlijnen 7 en 15 compleet verstoord door probleem met bovenlei­ding: geen tramver­keer tussen Antwerpen en Mortsel

Op de Grote Steenweg in Berchem is er momenteel een probleem met de bovenleiding van de trams. Dat zorgt ervoor dat tramlijnen 7 t.e.m. 15 compleet verstoord zijn in beide richtingen. Pendelbussen zijn ingezet om de hinder op te vangen. Het is onduidelijk hoe lang de hinder nog gaat duren.

18 juli