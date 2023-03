Moet groen speelpleintje wijken voor school? Ongerustheid over bouwplannen in Hoboken

De bewoners van de Paul Vekemanslaan in Hoboken begrijpen het niet. De speeltuin, een klein speelbos en een voetbalveldje in hun straat moeten mogelijk wijken voor de bouw van een school. Het stadsbestuur benadrukt dat het dossier “in een onderzoeksfase zit” en dat er “nog geen concrete bouwplannen zijn”.

Tussen de Paul Vekemanslaan en de huizen van de Draaiboomstraat in Hoboken ligt al jaren een groen terrein, bewoners hebben nooit anders geweten. Vandaag is er op het stukje groen, dat in handen is van de stad en stedelijk vastgoedbedrijf AG Vespa, een speeltuin, een klein speelbos en een voetbalveldje.

Maar de kans bestaat dat het groen straks verdwijnt. Op de gemeenteraadscommissie Onderwijs van begin deze maand vertelde het schepencollege dat het een optie is om op deze plek een nieuw campus van de Lucerna basisschool te bouwen. De huidige gebouwen van de school - in een voormalige wasserij in de Hendriklei - zijn sterk verouderd en de eigenaar heeft laten verstaan dat hij de huur wil opzeggen. Kort gezegd: de school moet op zoek naar een nieuwe vestiging. Mogelijk wordt het terrein opgenomen in de ontwikkeling van de braakliggende Lemmerz-site aan de vlakbijgelegen Lage Weg.

Het stadsbestuur kijkt in de richting van de groene zone in de Paul Vekemanslaan omdat het terrein al die jaren al als woonuitbreidingsgebied bestemd. De stad benadrukt dat het dossier “in de onderzoeksfase zit” en dat er “nog geen concrete bouwplannen zijn”.

Slecht idee

Omwonenden vinden de plannen alvast een slecht idee. Ze krijgen bijval van de lokale PVDA-afdeling. “De voorbije weken hielden we een bevraging bij de buurt,” legt PVDA-districtsraadslid Tim Joye uit. “Van de meer dan zestig buren die we spraken, waren 57 mensen voor het behoud van het groen. In een straal van één km zijn er maar liefst zes basisscholen te vinden. Natuurlijk moet er een oplossing komen voor de Lucernaschool, maar niet op die plek. Waarom kan de school niet worden opgenomen in de plannen van de Lemmerz-site?”

De PVDA start nu met een petitie voor behoud van het speelplein en behoud van het groen. Joye pleit voor een herbestemming van het terrein van woonuitbreidingsgebied naar recreatiezone, zodat het groene karakter beter beschermd wordt. “Het is absurd dat we anno 2023 groene stukken in een stad als Antwerpen nog willen volbouwen. Het is een plek voor jongeren om te spelen, de natuur is een rustpunt voor omwonenden, en de grond is een buffer bij wateroverlast. Deze plek behouden is een kwestie van gezond verstand.”