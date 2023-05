Moeder van voorzitter Vlaamse jeugdraad vrijgesproken voor bezit van 20 kg cocaïne, oom krijgt vier jaar cel: “Vreemd dat ze zich geen vragen heeft gesteld”

Speurders van de Antwerpse politie deden op 6 september 2022 een inval in de ouderlijke woning van Amir Bachrouri in Borgerhout. De 20-jarige man is voorzitter van de Vlaamse jeugdraad. Bij de huiszoeking vonden speurders in de slaapkamer van zijn moeder, Fatima B., zes blokken cocaïne. Drie ervan waren al aangesneden. Nog vier blokken lagen in een schoendoos in de kleerkast en achter de deur was nog eens een zak met vier blokken te vinden. In totaal ging het om meer dan 20 kilogram cocaïne. Er werd ook een zak met cannabis aangetroffen.