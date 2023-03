Moeder en twee kinderen lichtgewond na aanrijding

Jeugdboe­ken­maand wil opnieuw 25.000 Antwerpse jongeren bereiken: “Zo'n moment wanneer je voorleest aan de rand van het bed een kind, koester je voor altijd”

Met het cultuurfestival ‘Kabaal’ is de Jeugdboekenmaand voor de derde keer vrolijk ingezet in bibliotheek Permeke. Het hele weekend lang kunnen kinderen tussen 3 en 15 jaar er gratis deelnemen aan workshops en lezingen van gekende auteurs. Met het thema GELUK hopen de organisatoren dat de smartphone even plaats maakt voor een boek: “We hopen dat deze maand ook jongeren voor wie het minder zelfsprekend is eens naar de bib durven gaan.”