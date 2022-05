Moeder en dochter lopen weg uit supermarkt zonder te betalen

Dinsdagmiddag werd de politie gecontacteerd door een medewerker van een supermarkt op de Jules Moretuslei. Twee dames waren met een volle winkelkar simpelweg de kassa gepasseerd zonder te betalen. Hun boodschappen hadden ze al overgeladen in tassen, waardoor ze deze snel in hun wagen konden wegsteken en wegrijden voor het personeel kon ingrijpen. De nummerplaat kon echter wel genoteerd worden en doorgegeven aan de politie.

Een interventiepatrouille trof het voertuig en de twee verdachten aan. Het bleek om een moeder (67) en haar dochter (34) te gaan. De gestolen spullen werden niet aangetroffen in het appartement van de dochter. Daarom nam de politie de moeder mee naar haar adres. Zij probeerde nog een huiszoeking te voorkomen door te zeggen dat ze haar sleutel bij haar dochter had gelaten, maar dat hield de politie niet tegen.

In de woning werden de gestolen etenswaren aangetroffen. Het werd ook duidelijk dat de dame niet aan haar proefstuk toe was. Er werden nog gestolen zaken aangetroffen uit drie andere winkels in Mortsel en Antwerpen. Het ging onder meer over voedsel en cosmetica. Al deze zaken werden door de politie in beslag genomen en de dame werd gearresteerd. Ook de wagen die werd gebruikt om de diefstallen te plegen werd in beslag genomen.