ModeMuseum opent begin oktober opnieuw na problemen met klimaatregeling

Fragiel textiel

“De klimaatregeling behoort tot de essentiële basisinfrastructuur van een museum”, legde directeur Kaat Debo toen uit. “We hebben vorige zomer vastgesteld dat die in het MoMu niet voldeed. We hebben een tijdelijke oplossing uitgewerkt om toch te kunnen heropenen in september, maar helaas moesten we voor een structurele oplossing opnieuw acht maanden sluiten. Een correct geklimatiseerde ruimte is namelijk zeer belangrijk voor textiel: het behoort tot een van de meest fragiele zaken om te conserveren. Een gevolg van een te hoge luchtvochtigheid is bijvoorbeeld dat er schimmel kan optreden op textiel, dat moet uiteraard vermeden worden.”

Niet hetzelfde

“Vanaf het weekend van 8 en 9 oktober is het MoMu helemaal terug", vertelt de persverantwoordelijke van het MoMu, David Flamee. “Het is momenteel heel druk, we bereiden onze expo’s volop voor. De klimaatregeling is in ieder geval volledig in orde nu. De voorbije maanden hebben we geprobeerd om een aantal activiteiten te organiseren in de ruimtes die we wel nog konden gebruiken: een groot deel van het gelijkvloers bleef immers toegankelijk, zoals de leeszaal van de bibliotheek, de MoMu-shop en het café van Graanmarkt 13. Maar zonder tentoonstellingsruimtes is het MoMu natuurlijk niet hetzelfde. In oktober zijn we weer helemaal terug.”