Mislukte haartransplantatie? Prohairclinic helpt je graag uit de nood

Maar liefst de helft van de mannen boven 30 jaar heeft last van haarverlies. Een haartransplantatie kan dan de oplossing zijn. Maar wat als die mislukt? De oplossing vind je bij haarpigmentatiespecialisten Prohairclinic in Heist-op-den-Berg.

Dat Prohairclinic expertise heeft, is een understatement. Met bijna 20 jaar op de teller zijn ze dé specialist in haarpigmentatie (SMP). “De behandeling wordt handmatig uitgevoerd door Sabine Dillen”, vertelt zaakvoerder Bart Verbeeck. “Zij is een zeer grote naam in het wereldje. Er komen dan ook mensen uit heel Europa om bij ons behandeld te worden. Onder andere voetballer Didier Lamkel Zé is onze klant.”

Volledig scherm Een foto van voor en na de haarpigmentatie. © Prohairclinic

Niet-chirurgisch

Wat haarpigmentatie exact inhoudt? In tegenstelling tot een haartransplantatie is het een niet-chirurgische behandeling waarbij optisch een vollere haardos gecreëerd wordt. Dat gebeurt aan de hand van een speciale pigmentatietechniek waarbij ze duizenden pigmentpuntjes aanbrengen op de hoofdhuid. Deze puntjes geven de indruk van een volle bos, geschoren haar.

“Het is een antwoord op vroegtijdige kaalheid, haarverlies of een dunner wordende haardos voor zowel mannen als vrouwen. Het kan ingezet worden bij de eerste tekenen van haarverlies, maar vooral ook bij volledige kaalheid. Na een mislukte haartransplantatie helpen we je eveneens graag uit de nood. Je moet ongeveer drie keer langskomen voor het gewenste resultaat en dan heb je er vijf tot tien jaar plezier van”, aldus Bart.

Meer informatie over Prohairclinic kan je vinden op de website. Bij vragen mag je ook altijd contact opnemen via info@prohairclinic.com of 03 8991916.

Volledig scherm © Prohairclinic