Minstens 10 verdachten van drugshandel opgepakt afgelopen week: verschillende soorten drugs en ruim 16.500 euro in beslag genomen

AntwerpenDe Antwerpse politie heeft de voorbije week een aanzienlijke hoeveelheid drugsdealers kunnen betrappen en inrekenen. De verdachten, die nooit ouder waren dan 21, werden verspreid over de hele stad opgepakt. Ook drie Nederlanders konden de dans niet ontspringen. Naast aanzienlijke hoeveelheden handelswaar konden de inspecteurs ook ruim 16.500 euro cash geld in beslag nemen.

Allereerst merkte het wijkondersteuningsteam van de regio Oost afgelopen zaterdag een verdacht persoon op aan de Bremweide in Deurne, niet ver van het Bosuilstadion. Toen de man instapte in een voertuig met Nederlandse nummerplaat werd hij samen met de twee andere inzittenden aan een controle onderworpen.

Zijn compagnons waren vrouwen en zij hadden respectievelijk 54 gram cocaïne en 680 euro in hun bh verstopt. Ook konden de agenten nog 5 tabletten xtc, 5 gram hasj en 3 gram cannabis in beslag nemen. De verdachten, die alle drie 21 jaar oud waren, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hun voertuig en in totaal 5 gsm-toestellen werden door de politie meegenomen.

Héél kort bezoekje

Op donderdag had hetzelfde wijkondersteuningsteam eveneens prijs. Een bromfietser werkte zich op de Bisschoppenhoflaan in het vizier van de agenten en werd gevolgd tot in Schoten. De inspecteurs besloten hem te controleren toen hij kort een appartement bezocht. Jazeker: hij had net cannabis gekocht. In het appartement, dat uiteraard grondig werd doorzocht, vond men 650 gram cannabis, 1.570 euro cash, een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal. De vermoedelijke verkoper (26) en zijn vriendin (29) werden beiden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De teams van de regio Zuid onderschepten vrijdagavond dan weer een voertuig waarvan de eigenaar gekend was voor drugsverkoop. De chauffeur probeerde ook net iets te opzichtig om uit het beeld van de politie te blijven. Een andere, anonieme patrouille volgde de wagen tot in Temse en ging daar over tot een controle. Wat bleek: de bestuurder was zojuist drugs gaan leveren in Antwerpen en verkocht de handelswaar in de Antwerpse rand. 4 gram cocaïne werd in beslag genomen, evenals de wagen waarmee hij reed. Zijn passagier wordt ook verder onderzocht.

Elektrische step

In de westelijke regio konden agenten vrijdagavond ook een slag slaan in de Nationalestraat. Daar ging het meer specifiek om een jongeman die zich op een elektrische step wel heel vlot door het verkeer verplaatste. Inspecteurs namen hem in observatie en in de Steenhouwersvest leek de verdachte duidelijk op iemand te wachten.

Plots ging hij een pand binnen waarvan de deur op een kier stond. Toen hij later weer buitenkwam werd hij na een korte achtervolging gecontroleerd. De 18-jarige had thuis meer dan 5.200 euro cash en 3 gsm-toestellen liggen. Hij werd gearresteerd wegens vermoedelijke handel in verdovende middelen en naar de onderzoeksrechter gebracht.

Tenslotte voerden de teams van de regio Centrum, samen met die van Zuid, vorige week vier huiszoekingen uit in een lopend onderzoek. Daarbij werden drie personen gearresteerd, die respectievelijk 18, 18 en 19 jaar oud waren. Als buit claimde de politie 9.120 euro cash, verpakkingsmateriaal, een precisieweegschaal en restanten van cocaïne en marihuana.