Minister van Economie Dermagne rondgeleid in Antwerpse diamant- en havenwereld

In de sterk beveiligde Diamantwijk mocht Dermagne een kijkje nemen bij de diensten van de FOD Economie die in- en uitvoerzendingen met diamanten controleren. “Alle zendingen ondergaan hier een controle”, zegt Ari Epstein, CEO van het Antwerp World Diamond Centre. “Dat is zoals je in de haven élke container zou openen om de inhoud te checken.” Vervolgens kreeg de minister ook een diamantslijperij te zien.

In de haven, sinds kort Port of Antwerp-Bruges geheten, kreeg Dermagne een rondleiding per helikopter en ging hij in gesprek met havenschepen Annick De Ridder (N-VA) en het bestuur. “Deze eengemaakte haven zorgt voor maar liefst 74.000 directe en 90.000 indirecte jobs en voor een toegevoegde waarde van bijna 21 miljard euro of 4,5 procent van het nationale BBP”, zegt De Ridder. “Ik neem de gelegenheid te baat om het over onze ambitie te hebben om dé Europese importhub van groene waterstof te worden. Tegelijkertijd wijs ik de minister op de vele openstaande vacatures in onze haven en de enorme uitdaging om die allemaal ingevuld te krijgen in een krappe arbeidsmarkt.”